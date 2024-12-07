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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Yenerek Galibiyet Hasretine Son Verdi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu önemli zafer, siyah-beyazlılar için moral kaynağı oldu.

Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasreti de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla yendi. Hem yönetimsel hem de sportif açıdan zor günler geçiren siyah-beyazlılar, bu derbi galibiyetiyle moral buldu. Kartal aynı zamanda ligde 5 maç sonra da galibiyetle tanıştı.

Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye kaybeden Beşiktaş, Başakşehir ile Hatayspor'la da berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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