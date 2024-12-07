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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Ederek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Ederek Galibiyet Hasretine Son Verdi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek, ezeli rakiplerine karşı son 5 maçta yaşadığı mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamından mağlup ayrılan Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı elde ettiği galibiyetle bu hasretini de sona erdirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ezeli rakiplerine karşı süregelen galibiyet hasretine de son verdi. Kartal, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamını kaybetmişti.

Siyah-beyazlı takım, bu kötü gidişatı Fenerbahçe derbisinde sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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