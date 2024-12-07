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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Ederek Evinde Galip Geldi

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Beşiktaş, 4 yıl aradan sonra sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 19 Temmuz 2020'deki zaferinden sonra ilk kez rakibini mağlup etmiş oldu.

Sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 4 yıl aranın ardından evinde rakibine karşı galip gelmiş oldu. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de sarı-lacivertlileri en son 19 Temmuz 2020 tarihinde yenmişti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla sahasında rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırdı. Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi en son 19 Temmuz 2020 tarihinde 2-0'lık skorla mağlup eden Kartal, daha sonraki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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