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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0'la Geçti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup ederek, sarı-lacivertlilere karşı 2 maç aradan sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, sarı-lacivertlilere karşı 2 maç sonra kazandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde 2 maç sonra rakibine karşı galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 derbiyi sarı-lacivertliler, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 mücadeleye bakıldığında da Kartal, galibiyet sayısında öne geçti. Geride kalan 10 maçta her iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyordu. Beşiktaş, bu akşam kazanarak bu sayıyı 4'e çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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