Beşiktaş, Fenerbahçe'ye mağlup olarak şampiyonluk umutlarını azalttı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında geri kaldı. Takım, teknik direktör değişiklikleri ve yönetim sorunlarıyla da mücadele ediyor. Sakatlık sorunları da devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe karşısında 4 yıl sonra mağlup olan siyah-beyazlı takım, 2023-2024 sezonunda hayal kırıklığı yaşatıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen Beşiktaş, Süper Lig'de de umduğunu bulamıyor.

2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.

Üç teknik adam ile de istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak henüz ilk yarı tamamlanmadan şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.

Son hayal kırıklığı derbide

Beşiktaş, uzun bir süre sonra Fenerbahçe ile oynadığı derbide oldukça etkisiz bir performans sergiledi.

Bu sezon ligde üst sıralardaki takımlarla yaptığı maçlarda puan alamayan siyah-beyazlılar, Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor'a karşı da varlık gösteremedi.

Fenerbahçe derbisinde oynadığı futbolla beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain'in kaydettiği penaltı golü dışında isabetli şut dahi atamadı.

Yeni yönetimin işi zor

Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor.

Futbolu eski oyuncuları Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya emanet eden Başkan Arat, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı.

Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle yeni yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.

Sakatlıklar bitmiyor

Beşiktaş'ta futbolcuların sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık problemine bir türlü çözüm bulunamıyor.

Bu sezon oluşturulan kadrosu camia tarafından eleştiri toplayan siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşamayan futbolcu neredeyse kalmadı. Derbiye de 5 oyuncusundan yoksun çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe maçında da Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlanmasıyla zor durumda kaldı.

Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik adam konumunda bulunan Rıza Çalımbay da "Kariyerimde aynı anda bu kadar fazla sakatlık görmedim." ifadesini kullanarak yaşadıkları sıkıntıya vurgu yapmıştı.