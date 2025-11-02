Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 Mağlup Oldu

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. İlk yarıda 2 gol atan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle maça 10 kişi devam etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Ev sahibi Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun attığı golle Fenerbahaçe karşısında 2-0 öne geçti. Beşiktaş, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmıza kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Hakeme tepki gösterdiği için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe 32. dakikada İsmail Yüksek, 45 artı 3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın attığı gollerle Beşiktaş karşısında skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.