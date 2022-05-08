Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe ile derbide 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çok fazla eksiklerinin olduğu bir maça çıktıklarını vurgulayan Ismael, "İlk 11'imizde çok oyuncu değiştik. Bazı arkadaşları orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Maçın başında gol yedik, istediğimiz bir başlangıç değildi. Daha sonra istediğimiz mentaliteyi gösterdik. İlk yarı fazlasıyla fırsat bulduk. 2. yarının ilk 20 dakikasında harika oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum. 2. yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe yaymak istiyorum. 2 tane de şans bulduk Larin ile maalesef galibiyeti getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. Maçın sonuna kadar bu enerjiyi gösterdik ama kazanamadık, üzgünüz." diye konuştu.

Önümüzdeki sezon gol yollarında işi bitirecek bir santrfora ihtiyaçları olacağını aktaran Ismael, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Galibiyet odaklı tempolu oyun istiyoruz. İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu."

Ghezzal ile genç oyuncuların bugün özelinde en çok öne çıkan isimler olduğunu ifade eden Ismael, gençlerin önemine değindi.

Ismael, Vida'nın sözleşmesine ilişkin henüz bir karar almadıklarını belirtti.