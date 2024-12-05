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Beşiktaş, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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