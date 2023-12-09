Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için stadyuma geldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket etti. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. - İSTANBUL