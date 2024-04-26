Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için hazır
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü ve taktik uygulamalarla sona erdiği belirtildi. Beşiktaş, maç öncesi kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın taktik uygulamalarla sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.