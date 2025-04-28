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Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesinde antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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