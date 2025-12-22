Haberler

Beşiktaş kupada Fenerbahçe'ye konuk olacak

Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, derbi galibiyetiyle kupaya 3 puanla başlamak istiyor. Ancak Beşiktaş, eksik futbolcularla sahada olacak ve son maçlardaki büyük takımlara karşı galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Kupa serüvenine C Grubu'ndan başlayan Beşiktaş, saat 20.30'da ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Süper Lig'de ilk yarının son maçında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, alınacak derbi galibiyetiyle kupaya da 3 puanla 'merhaba' demek istiyor.

Son 6 maçı kaybetmedi

Kartal, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Süper Lig'deki bu mücadelelerden 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla karşı yaşadı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile Rizespor'u mağlup ederken, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la da puanları paylaştı.

Büyük maçları kazanamadı

Siyah-beyazlı takım, 2025-2026 sezonunda ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybeden taraftı. Son olarak da Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı oldu.

5 futbolcu eksik

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva ile tedavisi devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu yarın forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası sebebiyle ülkelerinin milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de görev alamayacak.

Öte yandan haftalar sonra Rizespor karşılaşmasında geniş kadroya dahil edilen ancak hazır olmadığı için yeşil zemine ayak basamayan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın da yarın top koşturması beklenmiyor.

6 oyuncunun ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı

Kartal'da 6 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşamak için Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek. Yalçın'ın şans vermesi halinde Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin siyah-beyazlı forma ile sarı-lacivertlilere karşı ilk kez mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
