Beşiktaş, Fenerbahçe ile Derbide İç Sahada Üstünlük Kuruyor

Beşiktaş, yeni stadyumunda Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçlarında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi aldı. 2 Kasım'da oynanacak derbi öncesi Kartal, bu iç saha avantajını kullanarak ligdeki kötü gidişatını tersine çevirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak. Ligdeki kötü gidişatını sarı-lacivertliler karşısında tersine çevirmek isteyen Kartal'ın bu derbideki iç saha üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 9 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 5 defa berabere kaldı. Sarı-lacivertlilere yeni stadında 1 kez kaybeden Kara Kartal, attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye karşı ligde aldığı sonuçlar şöyle:

7 Mayıs 2017

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2018

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2019

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2022

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Ekim 2022

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

9 Aralık 2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

7 Aralık 2024

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
