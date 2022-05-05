Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Haberler

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

AA - Emrah Oktay - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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