Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden notlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.

Chobani Stadı'ndaki derbide siyah-beyazlı takım Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin, Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte yedek kulübesinde ise Mert Günok, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Ahmet Sami Bircan şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikleri maça göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye çekti.

Beşiktaş'ta 3 oyuncunun ilk Fenerbahçe derbisi

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin, ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı.

Öte yandan Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut da ilerleyen dakikalarda forma giymesi halinde sarı-lacivertli takıma karşı derbide siftah yapacak.

Taraftar yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Öğlen saatlerinde Tüpraş Stadı'nda toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, saat 17.00 sularında Chobani Stadı'na geldi.

Yaklaşık 2 bin Beşiktaşlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Rafa Silva yine yok

Beşiktaş'ta Rafa Silva, kupada Fenerbahçe ile oynanan derbinin kadrosunda yer almadı.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan maçta uzun süre sonra kulübede olan Portekizli futbolcu, derbide kadroya alınmadı.

Rafa Silva, Beşiktaş formasını son olarak 2 Kasım'da ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde giymişti.

İki takımdan Filistin'e destek

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı.

İki takım futbolcuları, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" pankartıyla Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.