Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden notlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 10. haftanda oynanan ve 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

52 yaşındaki teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista'ya formayı verdi. Sergen Yalçın, forvette ise Tammy Abraham'ı yedek soyundurdu. Sakatlığını atlatan Rafa Silva, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Tammy Abraham bu sezon ilk kez yedek soyundu

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

Abraham, siyah-beyazlı takımla ligde 10, Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giyerken rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta Abraham'ın yerine santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

Rafa Silva, 1 maç aradan sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rafa Silva, Kasımpaşa maçının ardından ilk 11'deki yerine geri döndü.

Ligde geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.

Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta 5 gol kaydetti.

Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Fenerbahçe karşısında

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaştı.

Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip olurken, siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, derbide ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 28 yaşındaki oyuncuyu derbide sağ kanatta sahaya sürdü.

Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de 100. maçına çıktı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıktı.

Ersin, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkarak Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" dedi.

Siyah-beyazlı ekiple ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.

Beşiktaş'ta 6 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisini yaşadı

Siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye formayı teslim etti.

Öte yandan yedek kulübesinde bulunan Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Jota Silva ve Tammy Abraham, süre almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Tüpraş Stadı'nda

2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na maç öncesinde forma ve çiçek takdim edildi.

Tüpraş Stadı'nda saha kenarına motosikletiyle gelen Toprak Razgatlıoğlu'na asbaşkan Murat Kılıç hediyelerini verirken, 29 yaşındaki sporcu daha sonra taraftarları selamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, hediye takdiminin ardından motosikletiyle soyunma odası tüneline doğru hareket etti.

Milli sporcu daha sonra Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi.

Ricardo Quaresma derbiyi izledi

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisini yerinde takip etti.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen Portekizli oyuncuya tribünler maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu.

2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Quaresma, Beşiktaş ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Hikmet Çapanoğlu unutulmadı

Vefat eden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu maç öncesinde anıldı.

Statta yapılan anonsta Çapanoğlu'yla hayatına dair bilgiler verildi.

Çapanoğlu için yarın BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ve 11.00'de Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK Müzesi tarihi kapı önünde bir tören düzenlenecek.

Hikmet Çapanoğlu'nun naaşı, törenin ardından Sinanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tribünlerden Filistin'e destek

Siyah-beyazlı tribünler derbi maçta Filistin'i unutmadı.

Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi.

Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı.

Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.

Mattia Ahmet Minguzzi pankartı

Karşılaşmadan önce Mattia Ahmet Minguzzi anısına da tribünlerde pankart açıldı.

İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Minguzzi'nin resmedildiği pankartta Trabzonspor ve Beşiktaş logoları da yer aldı.