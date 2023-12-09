Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbi maçta iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

Beşiktaş: Mert Günok - Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Rebic, Gedson, Chamberlain, Muleka, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic - Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko