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Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Gözler Kalecilerde

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok, Fenerbahçe'de ise Dominik Livakovic'in performansı büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ligin geride kalan 14 haftasında elde ettiği 26 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 37 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'de ise Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte 2021-2022'den beri görev yapan 34 yaşındaki Mert Günok ile sarı-lacivertlilerde ilk sezonunu geçiren 28 yaşındaki Livakovic'in derbide sergileyeceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Mert Günok, 19 maçta 21 gol yedi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 müsabakada kalesinde 21 gol gördü.

34 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi.

Ligde 10 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, 3'ü Süper Lig'de olmak üzere toplam 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Milli kalecinin 7. derbi heyecanı

Mert Günok, kariyerinde 7. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 4 derbide kaleyi korudu.

Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Livakovic, 14 maçta kalesinde 18 gol gördü

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.

Süper Lig'de çıktığı 11 müsabakada 9 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 3 maçta 9 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, tümü ligde olmak üzere 6 maçta ise rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 28 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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