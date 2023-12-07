Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 4 futbolcu forma giyemeyecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç forma giyemeyecek. Omar Colley'in ise sakatlığına bağlı olarak derbide forma giyip giymeyeceği maç günü kararlaştırılacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Arthur Masuaku Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title