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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 4 futbolcu forma giyemeyecek

7 Aralık 2023 14:41 Son Güncelleme: 14:42 Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç forma giyemeyecek. Omar Colley'in ise sakatlığına bağlı olarak derbide forma giyip giymeyeceği maç günü kararlaştırılacak.