Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde 2-0'dan Mağlup Oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü'nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı Eyüp Spor, Kocaeli Spor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi. - İSTANBUL