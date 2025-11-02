Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde 2-0'dan Mağlup Oldu

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti ve sezon içerisinde evindeki 2. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtikten sonra kırmızı kartla 10 kişi kalınca maçı kaybetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle bu sezon evinde 2. kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2025-2026 sezonunda evinde 2. kez yenildi. Karşılaşmada 2-0 öne geçen Kartal, Orkun Kökçü'nün 26. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı Eyüp Spor, Kocaeli Spor ve RAMS Başakşehir maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ise yenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
