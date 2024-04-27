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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada geldi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi için stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıları tesislerden taraftarları uğurladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra stada ulaştı ve yoğun güvenlik önlemleri altında içeri girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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