Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

