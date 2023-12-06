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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise derbinin taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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