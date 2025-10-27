Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için idmanlara başladı. Takım, Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları sonrası 5'e 2 top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşularla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 29 Ekim Çarşamba günü derbi hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor