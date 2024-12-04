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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi için antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleşti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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