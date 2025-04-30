Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.