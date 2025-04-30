Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor