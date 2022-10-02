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Beşiktaş-Fenerbahçe

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Beşiktaş-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Serkan OkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Weghorst

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Valencia, Pedro

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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