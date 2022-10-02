Beşiktaş-Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Serkan OkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Weghorst
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Valencia, Pedro