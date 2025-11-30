Haberler

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Jota Silva ve Toure'nin golleriyle maçı kazanan Beşiktaş, ligdeki çıkışını sürdürüyor.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Esgaio, Doh (Dk. 87 Tarık Buğra Kalpaklı), Kranevitter (Dk. 70 Johnson), Camacho (Dk. 46 Gray), Tiago Çukur (Dk. 29 Berkay Özcan), Serginho, Fofana (Dk. 87 Barış Jakob Kalaycı)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista (Dk. 60 Djalo), Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 86 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 70 Abraham), Jota Silva (Dk. 87 Rashica), Toure

Goller: Dk. 41 Jota Silva, Dk. 71 Toure ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 13 Camacho, Dk. 18 Kranevitter, Dk. 83 Balkovec (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Jurasek'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Grbic, topu uzanarak kornere gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Grbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Ndidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Grbic'te kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, topun Serginho'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci Grbic, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi Grbic, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi.

71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Toure, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlağı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten auta gitti.

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
