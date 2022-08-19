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Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışma sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, Valentin Rosier'in doğum gününü Brezilya usulü yumurta ve unla kutladı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

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