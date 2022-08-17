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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 21 Ağustos Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza, sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Fatih Karagümrük Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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