Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.