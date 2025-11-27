Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Msırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor