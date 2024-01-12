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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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