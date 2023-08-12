Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL