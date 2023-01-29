Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Alanyaspor müsabakasında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda maçla devam eden antrenman koşularla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

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