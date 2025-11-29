Haberler

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 14. Haftada Karşılaşıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş, ligde tarihindeki 17. karşılaşmada rakibiyle daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, oynanan 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 35 kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle son olarak 2023-2024 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda da üstün

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.

Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde gol buldu

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1961-1962 sezonunda konuk ettiği Beşiktaş'ın gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6 mücadelede ise Fatih Karagümrüklü oyuncuların gol atmasına engel oldu.

En farklı sonuçlar

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 16 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
