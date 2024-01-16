Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok

Beşiktaş : Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 78 Svensson), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes (Dk. 78 Rashica), Ghezzal, Rebic (Dk. 88 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 72 Semih Kılıçsoy)

Eyüpspor : Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 62 Murat Uçar), Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Dk. 88 Urozov), Seslar, Melih Kabasakal, Mete Kaan Demir (Dk. 62 Bruno), Ahmed Kutucu (Dk. 19 Regattin), Mustafa Pektemek

Goller: Dk. 16 Salih Uçan, Dk. 36 (Penaltıdan) ve 67 Cenk Tosun, Dk. 87 Rebic ( Beşiktaş )

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in soldan ortasında Salih Uçan'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer çeldi. Dönen topu diziyle kontrol eden Salih, yere düşmesine rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Regattin ile girdiği ikili mücadelede Ghezzal'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Murat Erdoğan penaltı kararı verdi. 36'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlak ile kaleci Berke Özer'i ters köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

67. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Demir Ege Tıknaz'ın kafasından seken topu altıpasın sağında yaptığı tek ve düzgün vuruşla tamamlayan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

87. dakikada siyah-beyazlı ekip dördüncü golünü buldu. Murat Uçar'ın hatalı pası sonucunda araya giren ve Uğur Demirok'tan sıyrılan Tayfur Bingöl, ceza sahası solunda son çizgi yakınından pasını Rebic'e verdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı vuruşta Claro'ya da çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 4-0.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.