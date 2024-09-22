Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Yenerek İç Sahada Bir Galibiyet Daha Aldı

Beşiktaş, Eyüpspor galibiyetiyle bu sezon sahasında oynadığı 4. resmi müsabakadan da 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylelikle bu sezon iç sahada çıktığı 4. maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı. Kartal, bu süreçte Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2, Sivasspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u 2-1'lk skorla yendi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı FC Lugano'yu da 5-1'lik skorla geçti. - İSTANBUL