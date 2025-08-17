Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puan Kazandı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan yaptı.

Karşılaşmaya Beşiktaş, Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Abraham 11'iyle çıkarken, konuk ekip Eyüpspor ise Felipe, Draguş, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Mujakic, Claro, Robin, Calegari, Felipe ile sahada yer aldı.

Beşiktaş, 17'nci dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası içinde Orkun Kökçü'nün ayağına basması sonucu penaltı kazandı. Abraham, 19'uncu dakikadaki penaltı vuruşunda topun başına geçerek takımını öne geçiren golü attı: 1-0. Eyüpspor, 29'uncu dakikada Mame Thiam'ın golü ile beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın kullandığı korner vuruşunda Claro'dan seken topa kafasıyla müdahale eden Mame Thiam, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen skora dengeyi getiren golünü attı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

61'inci dakikada sol kanattan topa hareketlenen Joao Mario, pasını ceza sahasındaki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe'den seken topu savunma uzaklaştırdı. 71'inci dakikada ise ceza sahasına sırtı dönük topla buluşan Abraham, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda top dışarı çıktı.

83'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan sert şutunda kaleci Mert topu oyun alanına çeldi. 88'inci dakikada sağ kanatta topa hareketlenen Taylan Bulut'un ortasında Abraham yakın mesafeden kafayı vururken kaleci gole izin vermedi.

90+6'ncı dakikada Beşiktaş skoru belirleyen golü buldu. Gabriel Paulista'nın derinlemesine pasında Rafa Silva, ceza sahasına girerek sert şutuyla fileleri havalandırdı: 2-1. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

MUÇİ'NİN SAKATLIĞI SEBEBİ İLE RASHICA OYNADI

Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica ilk 11'e dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA DAVİD JURASEK KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, teknik ekip kararıyla Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Hamstring kasında olan şikayeti nedeniyle kadroda olmayan Jurasek hakkında Ole Günnar Solskjaer, "Tam fit durumda değil, umarım önümüzdeki günlerde daha fit olur" açıklamasında bulundu.

TAYLAN BULUT İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, Eyüpspor karşılaşmasında siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Genç futbolcu, mücadelenin 85'inci dakikasında oyuna dahil olarak Tüpraş Stadyumu'nda taraftarların önünde siftah yaptı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADI

Beşiktaş, 2025-26 sezonundaki ilk iç saha maçında Eyüpspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı futbolcular, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için özel tişörtlerle ısınmaya çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI EYÜPSPOR KALECİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin 57'nci dakikasında Eyüpspor kalecisi Felipe sakatlık geçirerek tedavi olurken, kale arkasındaki Beşiktaş taraftarları tarafından sahaya su şişesi atıldı. Yaşanan olay kısa süreli gerginliğe yol açarken, anons yapılarak taraftar sakinleştirilmeye çalışıldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI SOLSKJEAR'A TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın son dakikalarında siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya çağırdı.