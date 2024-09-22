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Beşiktaş, Eyüpspor Maçında Aynı 11 ile Saha Çıkıyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında son Trabzonspor maçında sahaya çıkan 11'i değiştirmedi. Takım aynı kadro ile mücadele edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçında son oynadıkları Trabzonspor mücadelesinin 11'i ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ini değiştirmedi.

Siyah-beyazlılar Eyüpspor maçına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu ise bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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