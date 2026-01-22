Haberler

Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, 26 Ocak'ta oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas antrenmanının ardından dar alanda çift kale maçlarla idman tamamlandı.

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
