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Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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