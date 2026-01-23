Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor