Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla gerçekleşti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

