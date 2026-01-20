Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Haberler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'la oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yürütüyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Zecorner Kayserispor ile dün oynanan karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular daha sonra minyatür kale maç ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

