Haberler

Beşiktaş Eyüpspor ile Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Konuk takım Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Ev sahibi Eyüpspor'un gollerini ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar