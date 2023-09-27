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Beşiktaş, EuroLeague'e Play-Off turunda veda etti

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Play-Off turu rövanş maçında Polonya'nın Polkowice ekibine 78-64 yenilerek organizasyondan elendi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague Play-Off turu rövanş maçında Polonya'nın Polkowice ekibine 78-64 yenilerek organizasyondan elendi.

Siyah-beyazlılar, yoluna EuroCup'da devam edecek.

Polonya takımına ilk maçta da 58-57 yenilen Beşiktaş, EuroLeague'de gruplara kalamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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