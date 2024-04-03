Eurocup yarı final 3. maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar seriyi 2-1 kaybetti ve elendi.

Erkekler Eurocup yarı final 3. maçında Beşiktaş Ekinox Arena'da Fransız temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk periyodu 23-21, devreye de 44-41'lik skorla geride girdi. Üçüncü periyotta da JL Bourg'un 65-59 üstünlüğü ile geçilirken, Kartal son periyotta istediği oyunu oynayamadı ve parkeden 89-63 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla seride 2-1 geriye düşen Beşiktaş, Eurocup'tan elendi.

Siyah-beyazlılar ilk maçı Fransa deplasmanında 86-74 yenilirken, İstanbul'da da 82-71'lik skorla mağlup etmişti. - İSTANBUL