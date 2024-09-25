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Beşiktaş, EuroCup'ta İlk Maçında Buducnost'u Yenerek Başladı

Beşiktaş, EuroCup'ta İlk Maçında Buducnost'u Yenerek Başladı
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Beşiktaş Fibabanka, EuroCup A Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 94-76'lık skorla mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş Fibabanka, EuroCup A Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 94-76 mağlup etti.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Mario Majkic, Leandro Lezcano

Beşiktaş : Kyle Allman 9, Jonah Mathews 10, Kelan Martin 14, Dustin Sleva 7, Kerem Konan 4, Derek Needham 18, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 7, Conor Morgan 12, Emanuel Terry 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Buducnost Podgorica: Juwan Morgan 12, Rasheed Sulaimon 13, Andrija Slavkovic 4, McKinley Wright IV 13, Kenan Kamenjas 8, Aleksa Ilic 2, Fletcher Magee 6, Nikola Tanaskovic 8, Yogi Ferrell 8, Dordije Jovanovic, Mateo Dreznjak 1, Udoka Azubuike 1

Başantrenör: Andrej Zakelj

1. Periyot: 25-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 49-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 67-51 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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