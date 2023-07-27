Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı Tekirdağ'da Kamp Yapıyor

Tekirdağ'da kamp yapan Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, salon antrenmanlarını Muratlı ilçesinde gerçekleştirdi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Muratlı Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki antrenmanlarla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Tekirdağ kampı kapsamında güç, kondisyon, teknik ve taktik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hikmet Vurgun, "Beşiktaş Hentbol Takımı olarak Tekirdağ'da 3 hafta hazırlık kampı yaptık. Bu 4. hafta ve salon antrenmanlarına geçtik. Salon antrenmanları kapsamında Muratlı'dayız. Önceki yıllarda da Tekirdağ'da kamp yaptığımız için Tekirdağ ilinden memnunuz. Konaklama, beslenme, koşu ve salon antrenmanları için ideal bir yer. İstanbul'a yakın olması, ikliminin daha serin olması, insanların yardımsever ve paylaşımcı olması Tekirdağ'ı tercih etmemizin ana nedeni. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerimiz ellerindeki tüm ortam ve imkanları bizim için paylaşıyorlar. Son derece yardımcı ve sıcakkanlı davranıyorlar. Bu da Beşiktaş olarak bizi mutlu ediyor. Tüm yetkililere bu anlamda teşekkür ederiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ